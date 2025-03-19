Players Championship: Джадд Трамп и Шон Мерфи схлестнутся в четвертьфинале

Шон Мерфи обыграл Барри Хокинса, а Джадд Трамп нокаутировал Лэя Пэйфаня в 1/8 финала на турнире Players Championship 2025 в Телфорде, сообщает WST Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание, трансляции - 1/8 финала Расписание, трансляции турнира Вечерние матчи второго дня турнира Players Championship 2025 завершились победами Шона Мерфи и Джадда Трампа, которые теперь схлестнутся в четвертьфинале.