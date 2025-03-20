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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • федор
    Вот и живи там гнидос , а спортивная карьера скоро закончится!Медведев о том, п...
  • Александр Корякин
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Тарасова о матчах между КХЛ и НХЛ: «Идея Путина не стала неожиданностью для Трампа. Президенты хорошо разбираются во всем, что касается жителей стран, знают, что любит их народ»

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

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