Тарасова о матчах между КХЛ и НХЛ: «Идея Путина не стала неожиданностью для Трампа. Президенты хорошо разбираются во всем, что касается жителей стран, знают, что любит их народ»

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп поддержал идею президента РФ Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии