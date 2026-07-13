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Вик Уайлд: «Я могу и готов вернуться для выступления на Олимпиаде-2030»

Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд рассказал о готовности возобновить карьеру ради участия в Играх-2030.

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