В Гидрометцентре рассказали о проблемах на реках в 13 регионах России

Уровень воды опустился на реках Коми, Дагестана, Башкортостана, Якутии, Новосибирской, Кировской областей и еще нескольких регионов и мешает судоходству, в то же время на ряде рек Дальнего Востока, напротив, наблюдается опасный рост уровня воды.