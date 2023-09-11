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В Гидрометцентре рассказали о проблемах на реках в 13 регионах России

В Гидрометцентре рассказали о проблемах на реках в 13 регионах России

Уровень воды опустился на реках Коми, Дагестана, Башкортостана, Якутии, Новосибирской, Кировской областей и еще нескольких регионов и мешает судоходству, в то же время на ряде рек Дальнего Востока, напротив, наблюдается опасный рост уровня воды.

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