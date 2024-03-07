РАЙОННЫЙ МАСШТАБ
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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Свежие комментарии

  • Ole Ole
    Браво! ❤️Апексимова посети...
  • Сергей Шендо
    плёнку проявляют. фотографии печатают - жертвы егэНа улице Академик...
  • Людмила
    жаль кисюлю !На улице Маршала ...

На улице Маршала Василевского пройдет бесплатный концерт

14 марта клуб «Феникс» приглашает на концерт исполнителя Елены Лотковой.  » Лауреат международных конкурсов, автор песен, руководитель танцевального коллектива «Серебряночка» Елена Лоткова приглашает всех на концерт, посвящённый своему Юбилею «Баба ягодка опять».

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