На улице Маршала Василевского пройдет бесплатный концерт

14 марта клуб «Феникс» приглашает на концерт исполнителя Елены Лотковой. » Лауреат международных конкурсов, автор песен, руководитель танцевального коллектива «Серебряночка» Елена Лоткова приглашает всех на концерт, посвящённый своему Юбилею «Баба ягодка опять».
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