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УтроNews

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Совфед одобрил ограничения для скрывающихся от наказания осуждённых релокантов

Совфед одобрил ограничения для скрывающихся от наказания осуждённых релокантов

Среди мер: запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановка регистрации прав на недвижимость, ограничение на управление транспортными средствами, отказ в госуслугах в электронной форме, ограничение консульских функций, замораживание денежных средств и имущества, а также запрет банкам предоставлять доступ к программному обеспечению для переводов.

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