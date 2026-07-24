Совфед одобрил ограничения для скрывающихся от наказания осуждённых релокантов

Среди мер: запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, приостановка регистрации прав на недвижимость, ограничение на управление транспортными средствами, отказ в госуслугах в электронной форме, ограничение консульских функций, замораживание денежных средств и имущества, а также запрет банкам предоставлять доступ к программному обеспечению для переводов.