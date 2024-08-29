Ученые из Google придумали движок на базе ИИ и запустили с его помощью Doom Специа...

Ученые из Google придумали движок на базе ИИ и запустили с его помощью DoomСпециалисты из исследовательского подразделения Google Research показали на практике игровой движок GameNGen, который базируется на искусственном интеллекте.
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