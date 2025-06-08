Кто для кого

Человек для государства или государство для человека — сакраментальный вопрос. Будущие граждане создают государство (ещё не зная, что они создают государство), для того чтобы обеспечить внутреннюю и внешнюю безопасность и организацию коллективных работ.
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