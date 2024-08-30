Иран обсудил детали участия своей делегации в саммите БРИКС в Казани

Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в России Казем Джалали обсудил детали участия делегации исламской республики в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет осенью в Казани, с советником Президента РФ Антоном Кобяковым.
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