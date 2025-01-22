У Анны Цукановой-Котт заметили одну странную деталь после новостей о разводе

Анна Цуканова-Котт вышла в свет с помолвочным кольцом Актриса появилась на премьере фильма «Василий» Фото: соцсети Анны Цукановой-Котт Актриса Анна Цуканова-Котт, известная по ролям в сериале «Ералаш», «Восьмидесятые» и многим другим, была замечена с помолвочным кольцом на пальце, когда она появилась на премьере фильма «Василий».