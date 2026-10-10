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«Одноклассники»: 8 из 10 россиян старше 35 лет смотрят видеоотзывы на товары

«Одноклассники»: 8 из 10 россиян старше 35 лет смотрят видеоотзывы на товары

Большинство россиян старше 35 лет смотрят видео о товарах, но предпочитают длинным экспертным роликам короткие отзывы реальных покупателей.

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