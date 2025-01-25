Семьи мигрантов с сертификатами: оказывается льготное жилье положено даже негражданам

Русский Колоколъ Фото из паблика администрации округа. Вслед за главой округа Мытищи Юлией Купецкой еще один подмосковный градоначальник – глава Долгопрудного Роман Истомин попал в историю с выдачей льготных пособий на жилье семьям мигрантов.
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