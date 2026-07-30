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«Монако» за 25+5 млн евро купил форварда «Нанта» Аблина. Контракт – до 2031 года

« Монако » объявил о трансфере  Маттиса Аблина . 23-летний нападающий перешел в состав монегасков из « Нанта » и подписал контракт до 2031 года.

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