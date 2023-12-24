День памяти Никона Печерского и католический Сочельник 24 декабря: традиции и приметы Елена Галицкая24 декабря — день, когда в православном календаре отмечается память преподобного Никона Печерского, а в католическом культуре — Сочельник.
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