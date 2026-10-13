LS& A: луч света сам по себе обретает левое и правое вращение

Физики Университета Восточной Англии в Великобритании вместе с коллегами из Университета Витватерсранда в ЮАР выяснили, что свет в пустом пространстве способен сам по себе обзаводиться областями с левым и правым «закручиванием» — без всяких линз, зеркал или специальных материалов.
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