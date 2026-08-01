В Перу разбился туристический самолет, погибли 13 человек

Самолет потерпел крушение, когда пролетал над древними геоглифами Наски, передает Reuters. "Небольшой туристический самолет разбился в субботу, когда он летел над археологическим комплексом, где расположены геоглифы Наски, на юге Перу, погибли 13 человек", – говорится в Уточняется, что на борту самолета находились 11 пассажиров и два пилота.
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