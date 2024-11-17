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РФС оплатил визит сборной Брунея, Роналду еще поиграет, Синнер вышел в финал, а Зверев – нет, Джонс победил Миочича, Сирия выпустит против России не лучший состав и другие новости

РФС оплатил визит сборной Брунея, Роналду еще поиграет, Синнер вышел в финал, а Зверев – нет, Джонс победил Миочича, Сирия выпустит против России не лучший состав и другие новости

1. РФС покрыл расходы Брунея на матч с Россией: больше 100 тысяч долларов на дорогу, размещение в отеле, питание, переезды.

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Комментарии
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сергей озеров
Крутой матч оплатил наш РФС,больше 100 тысяч долларов только на дорогу,а еще - гостиница,питание,ресторан после игры с пивом и кальяном и гонорар! А еще и нашим надо было насыпать.Так сколько же всего потратили люди из РФС на никчемный,ненужный матч? Можно предположить раза в три больше. Прямо,как по Райкину-два пишем,семь на ум пошло...освоили....
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сергей озеров
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