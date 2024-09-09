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В 14 регионах России победу в выборах одерживают действующие губернаторы

В 14 регионах России победу в выборах одерживают действующие губернаторы

ЦИК опубликовал данный по 14 регионам России - в выборах глав субъектов побеждают действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности.

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