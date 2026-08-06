Структура таксопарков быстро меняется

Если ранее в парках такси доминировали Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen, то теперь компанию продукции АвтоВАЗа все чаще составляют Chery, Haval, Geely, Belgee, пишет в своем Telegram-канале 6 августа 2026 года, в четверг, Сергей Целиков из "Автостата".