Умар Нурмагомедов опустился на одну строчку в обновлённом рейтинге UFC

Американский промоушен UFC представил обновлённые рейтинги спортсменов. Согласно им, российский боец Умар Нурмагомедов потерял одну позицию, и теперь занимает 12-ю строчку в рейтинге легчайшего дивизиона.
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