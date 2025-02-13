Знаки зодиака, которых ждет стремительный подъем: Тамара Глоба рассказала, кому повезет Ольга БезродняяТамара Глоба выделила три знака зодиака, которым в ближайшее время светит стремительный подъем: Овны, Близнецы и Весы.