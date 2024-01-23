Танковый батальон России не допустил прорыва обороны при отражении контрнаступления ВСУ

Подробности рассказали в министерстве обороны РФ.Танковый батальон под предводительством капитана Али Алибекава не допустил прорыва линии обороны со стороны противника на вверенном участке в зоне проведения специальной военной операции.
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