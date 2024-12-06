МЭР не считает предложение РСТ о сборе с выездных туристов проработанным

Заместитель главы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что ведомство не считает предложение Российского союза туриндустрии (РСТ) о введении сбора с выездных туристов достаточно проработанным, пишет агентство РИА Новости.
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