По делу генерала Кузнецова арестовали недвижимость на 50 млн рублей

Недвижимость предпринимателя из Краснодара Льва Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки в виде земельного участка и дома бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, арестовали на сумму более 50 млн рублей.