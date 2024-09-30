По делу генерала Кузнецова арестовали недвижимость на 50 млн рублей

Недвижимость предпринимателя из Краснодара Льва Мартиросяна, обвиняемого в даче взятки в виде земельного участка и дома бывшему начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, арестовали на сумму более 50 млн рублей.
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