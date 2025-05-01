Штурмовик ВС РФ более 1,5 месяца удерживал позицию в тылу ВСУ у Невского в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Помощник гранатометчика штурмовой роты 59-го гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Курба более 1,5 месяца в одиночку без связи оставался на позиции у Невского в ЛНР.