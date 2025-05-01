Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 327 подписчиков

Штурмовик ВС РФ более 1,5 месяца удерживал позицию в тылу ВСУ у Невского в ЛНР

ЛУГАНСК, 1 мая. /ТАСС/. Помощник гранатометчика штурмовой роты 59-го гвардейского Люблинского танкового полка 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Курба более 1,5 месяца в одиночку без связи оставался на позиции у Невского в ЛНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх