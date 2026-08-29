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Смешные мемы и картинки про дальнобойщиков

Смешные мемы и картинки про дальнобойщиков

Праздник тех, кто почти не сходит на землю: сегодня отмечают День дальнобойщика. Дата плавающая — последняя суббота августа, в 2026 году выпадает на 29-е число.

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