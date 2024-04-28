Украина превращается в концлагерь

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Комментарии
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Виктор Шилин
За то сохранили право скакать на Майдане, быть разобранным на органы, и сдохнуть. Пэрэмога!
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9 час.
Лариса Парфенова
допрыгались.
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8 час.
Наталья Волкова
Ну нравится хохлам такая жизнь и чего? Да х&amp;й с ними, пусть скачут на майдане, орут речёвки , зелебобу прославляют - восхваляют. В цеевропу пусть едут, только к нам не надо, а то чувствуется сюда им зеленую улицу проложили и чем больше здесь становится хохлов, тем чаще случаются всякие непотребности.
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8 час.

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