Украина превращается в концлагерь

Наталья Волкова

Ну нравится хохлам такая жизнь и чего? Да х&й с ними, пусть скачут на майдане, орут речёвки , зелебобу прославляют - восхваляют. В цеевропу пусть едут, только к нам не надо, а то чувствуется сюда им зеленую улицу проложили и чем больше здесь становится хохлов, тем чаще случаются всякие непотребности.