Киевский режим подал в Совет Европы письменное заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человекаВ заявлении говорится, что во время военного положения могут быть ограничены следующие предусмотренные Конституцией права человека:❌неприкосновенность жилья (статья 30); ❌тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции (статья 31); ❌невмешательство в личную и семейную жизнь (статья 32); ❌свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать и возвращаться на территорию Украины (ст.
Украина превращается в концлагерь
Комментарии
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Виктор Шилин
За то сохранили право скакать на Майдане, быть разобранным на органы, и сдохнуть. Пэрэмога!
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9 час.
Лариса Парфенова
допрыгались.
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8 час.
Наталья Волкова
Ну нравится хохлам такая жизнь и чего? Да х&й с ними, пусть скачут на майдане, орут речёвки , зелебобу прославляют - восхваляют. В цеевропу пусть едут, только к нам не надо, а то чувствуется сюда им зеленую улицу проложили и чем больше здесь становится хохлов, тем чаще случаются всякие непотребности.
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8 час.
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