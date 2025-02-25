Только ли сильные альткоины добьются успеха в этом году

На рынке криптовалют наблюдаются заметные изменения, особенно в сфере альткоинов. Ки Ён Джу, генеральный директор CryptoQuant, подчеркивает, что не все альткоины как ожидается, покажут хорошие результаты в этом году.
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