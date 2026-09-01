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Быел Россиядә 1,5 млн бала беренче сыйныфка укырга керә

Яңа уку елында Россия мәктәпләренә 1,5 млн беренче сыйныф укучысы барачак. Бу хакта РФ вице-премьеры Дмитрий Чернышенкога сылтама белән «РИА Новости» яза.

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