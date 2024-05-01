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Петржела о «Зените»: «Мне не нравится работа Семака с бразильцами, надо делать акцент на русских ребят»

Во вторник клуб продлил контракт с главным тренером Сергеем Семаком до 2030 года. «Мне не нравятся такие длинные контракты.

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