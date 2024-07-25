Кремлев объявил о начале расследования против главы МОК Баха и его команды

По его словам, после очистки "от этих гиен МОК" организация проведет реформу, и все деньги, которые зарабатывает комитет, будут принадлежать атлетам Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил о начале общественного расследования против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и его команды c фиксацией всех нарушений организации в отношении спортсменов.