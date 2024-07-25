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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Кремлев объявил о начале расследования против главы МОК Баха и его команды

Кремлев объявил о начале расследования против главы МОК Баха и его команды

По его словам, после очистки "от этих гиен МОК" организация проведет реформу, и все деньги, которые зарабатывает комитет, будут принадлежать атлетам Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил о начале общественного расследования против главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и его команды c фиксацией всех нарушений организации в отношении спортсменов.

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