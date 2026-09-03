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Наработки автоспорта в силовой электронике: Antares поставит электронику из «Формулы-1» в систему преобразования мощности микрореактора

Наработки автоспорта в силовой электронике: Antares поставит электронику из «Формулы-1» в систему преобразования мощности микрореактора

Генерацию электроэнергии разработчик ядерных установок планирует начать в 2027 году Разработчик микрореакторов Antares обратился к технологиям «Формулы-1», чтобы ускорить создание энергосистемы.

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