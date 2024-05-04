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На Алтае ищут новых хозяев для ушедшей на пенсию полицейской овчарки

На Алтае ищут новых хозяев для ушедшей на пенсию полицейской овчарки

Забрать животное можно только при соблюдении двух обязательных условий Полицейская бельгийская овчарка по кличке Жанна уходит на пенсию и ищет себе нового хозяина в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.

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