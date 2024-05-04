На Алтае ищут новых хозяев для ушедшей на пенсию полицейской овчарки

Забрать животное можно только при соблюдении двух обязательных условий Полицейская бельгийская овчарка по кличке Жанна уходит на пенсию и ищет себе нового хозяина в Республике Алтай, сообщили в региональном МВД.
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