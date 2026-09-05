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Samsung будет делать упор на бюджетные смартфоны, вопреки тенденциям на рынке

Samsung будет делать упор на бюджетные смартфоны, вопреки тенденциям на рынке

Чтобы наращивать долю На фоне продолжающегося кризиса памяти компания Samsung будет делать больше акцент на бюджетные смартфоны и собирается наращивать их производство.

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