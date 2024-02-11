Автоэксперт Бетман оценил возможность появления в России авто из Индии

Индия уже ранее предпринимала попытки войти на российский автомобильный рынок. Но будут ли представленные индийские автомобили пользоваться спросом в России? Ответ на этот вопрос дал автоэксперт и сооснователь «СтопХлам_ЦФО» Никита Бетман, который высказал свою точку зрения в интервью для «АиФ».