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Автоэксперт Бетман оценил возможность появления в России авто из Индии

Автоэксперт Бетман оценил возможность появления в России авто из Индии

Индия уже ранее предпринимала попытки войти на российский автомобильный рынок. Но будут ли представленные индийские автомобили пользоваться спросом в России? Ответ на этот вопрос дал автоэксперт и сооснователь «СтопХлам_ЦФО» Никита Бетман, который высказал свою точку зрения в интервью для «АиФ».

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