"Малый" пост сравняли с землёй. Водители радостно шутят, что здание разбомбили. 💣 Как сообщил наш источник, на этом месте планируют установить танк.
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"Малый" пост сравняли с землёй. Водители радостно шутят, что здание разбомбили. 💣 Как сообщил наш источник, на этом месте планируют установить танк.