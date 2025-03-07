Царьград Коллаж Царьграда План А Дональда Трампа по Украине провалился. Прийти к общему знаменателю с Киевом оказалось сложнее, чем представлялось Белому дому.
План А Трампа по Украине провалился: Подготовка к встрече с Путиным резко ускорилась
Комментарии
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Александр Николаевич
ДА! ПОКА все АНГЛОСКУНСОПИНДОСЫ и их табаки не поймут ЭТО, войнушечка не закончится!!! ВВП в 2007 в Мюнхене ПРЕДУПРЕДИЛ, бараны не втюхались! СЕЙЧАС нет вариантов, как ВСЕ им вывернуть НА ИЗНАНКУ..., включая МОЗГИ!
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5 час.
Валерий Фоменков
Если какое-то вшивое бандерьё начало диктовать свои условия империи зла сша в лице Трампа, то с какого перепугу он решил, что Великая Россия встанет на передние лапки и будет одобрительно кивать на его хотелки? Планы и задачи СВО кристально прозрачны, понятны и доступны любому здравомыслящему. Всё было озвучено В.В. Путиным изначально, кто этого не знает по собственному недомыслию или желает не знать, то это, исключительно, их проблемы. От себя лично, и уверен, от десятков миллионов россиян, к тезисам СВО я бы добавил ещё один главнейший пункт. О военном трибунале над теми бандеро-фашистами, которые останутся в живых, и персонально над двумя псевдо-президентами, Порошенко и Зеленским. Военный трибунал над бандеровскими преступниками, вынесение приговора и приведение приговора в исполнение! Без этого никаких договоров и, тем более, "договорняков"! Не для этого было столько жертв наших ребят!
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
У Трампа нет сильной власти даже в США...Нет ее и в мире , проплаченном глобалистами...И нет у Трампа власти над укр нациками , которые все еще не уничтожены ...
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1 час.
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