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План А Трампа по Украине провалился: Подготовка к встрече с Путиным резко ускорилась

План А Трампа по Украине провалился: Подготовка к встрече с Путиным резко ускорилась

Царьград Коллаж Царьграда План А Дональда Трампа по Украине провалился. Прийти к общему знаменателю с Киевом оказалось сложнее, чем представлялось Белому дому.

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Комментарии
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Александр Николаевич
ДА! ПОКА все АНГЛОСКУНСОПИНДОСЫ и их табаки не поймут ЭТО, войнушечка не закончится!!! ВВП в 2007 в Мюнхене ПРЕДУПРЕДИЛ, бараны не втюхались! СЕЙЧАС нет вариантов, как ВСЕ им вывернуть НА ИЗНАНКУ..., включая МОЗГИ!
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5 час.
Валерий Фоменков
Если какое-то вшивое бандерьё начало диктовать свои условия империи зла сша в лице Трампа, то с какого перепугу он решил, что Великая Россия встанет на передние лапки и будет одобрительно кивать на его хотелки? Планы и задачи СВО кристально прозрачны, понятны и доступны любому здравомыслящему. Всё было озвучено В.В. Путиным изначально, кто этого не знает по собственному недомыслию или желает не знать, то это, исключительно, их проблемы. От себя лично, и уверен, от десятков миллионов россиян, к тезисам СВО я бы добавил ещё один главнейший пункт. О военном трибунале над теми бандеро-фашистами, которые останутся в живых, и персонально над двумя псевдо-президентами, Порошенко и Зеленским. Военный трибунал над бандеровскими преступниками, вынесение приговора и приведение приговора в исполнение! Без этого никаких договоров и, тем более, &quot;договорняков&quot;! Не для этого было столько жертв наших ребят!
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2 час.
ВА
Владимир Акулов
У  Трампа  нет    сильной  власти  даже  в  США...Нет  ее  и  в  мире  ,  проплаченном  глобалистами...И  нет  у  Трампа    власти  над  укр  нациками  ,  которые  все  еще  не  уничтожены ...
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1 час.
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