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Одноклубник Панарина отстранен на 8 матчей за удар локтем в голову игрока «Далласа»

Одноклубник Панарина отстранен на 8 матчей за удар локтем в голову игрока «Далласа»

В ночь на 21 декабря (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Даллас Старз» — 3:1.

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