Обнуление «белых списков» Starlink: «Герань-4», ударившая по «Киевстару», ослепила «птах Мадьяра»

Российский беспилотник разорвал связку между главным мобильным оператором ВСУ и американскими спутниками Илона Маска Радомир Маркуш Фото: МЧС Украины Согласно утренней сводке нашего Минобороны от 12 сентября, в течение ночи был нанесен массированный удар возмездия по ключевым объектам украинской металлургической промышленности и военной логистики.
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Чем же пять лет занимались? Если так просто Starlink отключить. Укров вообще не должно быть интернета, если он помогает против нас.
Взялись за ум... а раньше чего?
Как всегда опоздали на 2 года.
Пришлось так долго ждать этого решения... В этой войне СВЯЗЬ играет исключительно важную роль, а мы по ней не "били"...
У нас до сих пор действует совместная Российско- американская программа по освоению космоса?
хохляку из киевляку на гиляку👍😍
Ровнять сук под ноль !
Ну вот это отличная новость! Давно бы так.