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Новости Липецка

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Липчанка предстанет перед судом за наркотики и легализацию доходов

Липчанка предстанет перед судом за наркотики и легализацию доходов

Обвиняемая приобрела и хранила более 494 граммов синтетических наркотиков для сбыта через закладки, а также легализовала преступный доход в криптовалюте на сумму 170 тысяч рублей.

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