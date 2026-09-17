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Более 1,4 тысячи человек погибли при наводнении в Непале

Более 1,4 тысячи человек погибли при наводнении в Непале

REUTERS/Tyrone Siu Число жертв катастрофического наводнения и оползня в Непале выросло до 1403 человек.

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