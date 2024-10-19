Русско [украинско] -корейский разговорник образца 2024 года. 🔺Памятка с типовыми фразами на корейском языке, которые могут быть полезны военнослужащим ВСУ при сдаче в плен северокорейским военным.
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Русско [украинско] -корейский разговорник образца 2024 года. 🔺Памятка с типовыми фразами на корейском языке, которые могут быть полезны военнослужащим ВСУ при сдаче в плен северокорейским военным.
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