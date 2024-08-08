10 лучших фильмов прекрасной Шарлиз Терон

Ум, красота, талант и сила – все эти качества в полной мере присущи звезде Голливуда Шарлиз Терон. Совсем ещё юной, в возрасте шестнадцати лет, девушка покидает ЮАР и начинает успешную карьеру модели, колесит по Европе и добирается до США.