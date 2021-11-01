Как теперь выглядят места, где СССР поднимал целину: Северный Казахстан

Медвежий уголКак теперь выглядят места, где СССР поднимал целину: Северный Казахстан автор - Лодочник Мне 56 лет, я хорошо помню времена СССР. И да, я патриот того времени.Вернуться к статье6813НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаТе ,кто радуется уничтожению СССР ,очень не любят обсуждать себя ,и всё ,что они сделали и при Советской власти ,и после захвата ими СССР ,потому что сами признают себя преступниками перед Законностью и перед своей страной и народом .Алексей СафроновПричина сомнения, а потом и отрицания государства СССР, состояла в том, что в 1956 году наше Государство было совсем-совсем другим - как по духу, так и целям строительства справедливого социалистического общества... К сожалению, уже к середине 70-х эти благие цели и намерения, причём с помощью КПСС, превратились в фитишь или даже ту мумию, которая стала похожа на Ильича√2. А потому-то, при многих якобы пресущих великолепных достоинств СССР, в этот Строй никто не верил и, при первой социальной встряске, коммунистический стержень, на котором жиздилось наше государство, быстро разрушился. Советский народ, вроде бы такой идейный и сплочённый, не встал на защиту СССР. Не надо стенаний по ушедшему, по прошлому и, уж тем более по КПСС, а надо строить Новую ещё Лучшую РОССИЮ.Сергей РоссиРаз вам так нравился СССР, то что же вы его просрали то ? Это национальная особенность просрать и плакать ? Как сейчас на Донбассе. Хохлы долбят, в ответ причитания и нытьё.ЕвгенийБольшего долб@ёба трудно себе представить! Промолчало бы, чучело, за умного бы сошел...Татьяна БушмелеваА вы кто? Из какой страны нас судите? Скажите. Может у вас поучимся, ну хотя бы поизучаем как живут идеальные люди в идеальной стране.Сергей РоссиДолбоёб ты. Ты же просрал то.Александр ДементьевА кому просрал то? Тебе и другим ворюгам? Когда ворьё проникает во власть, то украсть становится очень просто, а привлечь к ответственности сложно. Но правду всё равно грязью не замазать.Nnyhaдурак ты ...и сестра у тебя блядь....Олег Самойловженечьга! ПОЧЕМУ ты, ЛИЧНО ТЫ!!!, не вышел на защиту этого славного времени? ПОЧЕМУ ТЫ, ЛИЧНО ТЫ, сидел на кухне и визжал, что слава Богу, КПСС и Горбачева свергли, НО НЕ ВЫШЕЛ с автоматом в руках и не защитил это уебище?Олег СамойловДа ты чО? А КТО и, главное, ОТКУДА к власти в начале девяностых прорвался? Уж не марсиане ли?Лариса ОвчинниковаКакой такой северный казахстан? Южная Сибирь! Об этом забывать не стоит. Земля та Русская!АндрейДа, это казачьи землиАлександр ДементьевДа не земля, а дура русская за компом ..по имени Лариса. Хоть бы историей Казахстана поинтересовалась прежде чем такие заявления делать.Олег СамойловА что, ДО советской власти Казахстан был?Татьяна БушмелеваВопрос "занять и накормить народ" озадачил - "занять" это почти развлечь как бы не обязательное дело и "накормить" - гораздо более серьёзная задача. Зачем их объединять ? Так что хотел сказать автор? "занять" ? или "накормить" ?MMMiner Markovтупой вопрос!MMMiner MarkovСтанция Есиль Целиноградской области. На здании вокзала была установлена памятная доска первым целинникам, 1953 год. В 40 км. от Есиля пос.Красногорск, где добывали руду. Рядом с поселком был совхоз "Калачевский", а вокруг до горизонта поля пшеницы. Что там сейчас? По публикациям из интернета - одно запустение и разруха...Татьяна БушмелеваСеверный Казахстан пустеет. Там русских много было.Олег СамойловЭто точно, Путин виноват!николайОднозначно накормить..., и далее пошли тоько плюсы, это создания новых семей, рождаемость резко увеличилось, на основе поднятия целины стало сильно развиватся экономика, культура, образование, медицина. Северный Казахстан на глазах развивался быстрыми темпами и эта земля миллионам людей стало Родиной.Олег СамойловВерно! Делать-то НЕЧЕГО было, только теток и осеменять!Ludmila BlauaМой муж родился в Казахстане в 1960. Спасибо советским проектам.Галина МитронинаГрустно читать, а тем более убеждать, как много было хороших начинаний. Попыток сохранить всё то, что мы могли, в те далекие юные наши годы. Зная наперёд, что сейчас в твой адрес, обрушится "ураган" обвинений за не проявленную умелую дееспособность к руководству в благих начинаниях. Да, мы молодое поколение 70 годов, нуждались в лидерах, которые могли бы нас повести за собой. Что-то упустили, не просчитали, возможно даже в чём-то доверились не на того, кто этого заслуживает. Получить бесплатное образование, государство обеспечило, а применить его с пользой для дела, мы так и не смогли. Мы все прекрасно понимаем, что в каждом начинании, важно присутствие лидера. Многое зависит от руководства, у нас такой был, директор совхоза, вывел его в миллионеры по зерну. Столько медалей с выставки на ВДНХ, получены из города Москвы. Это было гордостью совхоза. Асфальтирование улиц и освещение, снабжение сельхозтехникой, строительство жилья для односельчан, молочный комплекс, новое здание школы и Дома культуры, где функционировали разнообразные кружки , прекрасная библиотека. Но, комфорт и радость сельчан, длилась не долго. Таких руководителей замечают быстро, повышение, и начался обратный отсчёт. Совхоз стал постепенно "умирать". Для чего я это написала, просто мне очень неприятно, когда всё хорошее пытаются забыть и списать только на нашу нерадивость. Свою вину признаю, где-то и в чём-то, но упущение со стороны руководства не могу замалчивать, даже на уровне областного. Где-то мы все недосмотрели, не того выбрали в своём округе, позволили руководить, закрыв глаза на его несоответствие в должности, которую занимает тот или иной наш товарищ.Ингерман Ланскаякамуноидам надо был громкий ОР на весь Свет - очередная "победа" каму низьма ..над здравым смыслом ..на 2-3 года повизжали, на том и успокоилисьВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВА тобой видимо каждый день жопу подтирают , что ты такой чёрной стала .Ингерман Ланскаявыблядок сопливый, тебя не мать родила, а сука вокзальная высралаLudmila BlauaС 3х раз отгадаю откуда вы???? Придумайте что-нибудь свеженькое?Николай КузнецовА чего гадать, Чикунов уже отгадал. Из попы которая наелась угля.Александр ДементьевОпять Ланская со своим ведром говна приползла. Сейчас начнёт скрипеть зубами.Александр ЦыбулькинНичего другого она е умеет.Nnyhaне она в штаны себе валит ..а там места много у неё пизда семиведёрная...смотри как завопит сейчас...Mike MikeЭто все говорит только о том, что совковые мудаки совершенно зря затеяли эту херню!)))Олег СамойловСейчас пылью с этих земель засыпаны Новосибирская, Томская, Кемеровская области! Про Алтай и говорить смешно!Александр СимаковМне вот это не понятно: "В основном - ямы между этими остатками (асфальта). Полупустые деревни, разруха. Но, что удивительно, чуть не в каждой деревне - огромный элеватор и ж/д пути к нему. Вот бы у нас так, в России было..." "Вот бы у нас так было" - это только про элеваторы, или про раздолбанные дороги и заброшенные деревни тоже? Живя на Алтае, много не увидишь. Автору просто надо проехать по Оренбургской области, увидел бы элеваторы.Mike MikeСтаврополье, Краснодарский край, все черноземье.))Владимир ЯкубенкоАвтор не в теме. Целиноград как раз целинники и построилиВладимир ЯкубенкоАвтор не в теме. Целиноград как раз целинники и построилиВалерий АлексеевЦелина - первая хрущевская афера. Следующая - кукуруза. Всё познаётся по результату, а он ниже плинтуса. Те же бы деньги, технику и человеческие ресурсы в российские колхозы, а не к чуркам, цены бы не было.Алексей Сафронов.... более того, в связи с оттоком молодёжи, началось опустошение деревень в России.Валерий АлексеевСогласенEdward BartnovskyЛенинград шефствовал над Кокчетавской областью. Я, в составе студенческих отрядов, два раза в 1963 – 64 годах выезжал на Целину в Энбекшильдерский и Щучинский районы Кокчетавской области. Мы строили для целинников жилые дома, школы, клубы, больницы. На всю жизнь запомнился трудовой энтузиазм, вдохновение и целеустремлённость молодёжи, приехавшей осваивать целинные земли. Нас покорила красота озёр и природы Щучинского района. Часть наших отрядов прокладывали железную дорогу Бейнеу – Кунград. Мне 81 год, я в детстве пережил полностью Блокаду Ленинграда, получил высшее образование, работал во многих российских и иностранных компаниях, побывал в более 50 странах мира, но, и сегодня, я с благодарностью и теплотой вспоминаю то время и события, в которых мне повезло участвовать, и с гордостью показываю внукам свою медаль «За освоение целинных земель Казахстана»!Ингерман Ланскаянашёл чем гордиться! внуки подрастут и спросют: и нахера, дед, ты там пыль глотал? жопу драл? как и все эти сотни одурманенных дэбилов ......вам что, дома Нехер было делать???......цена всей этой хрени - ломаный грошОлег СамойловВ 1963-64 годах СКОЛЬКО лет было? Второй вопросишко: "...побывал в более 50 странах мира..." - это КОГДА? При СССР? Кем работал, что так свободненько по забугорьям шастал?Edward BartnovskyНаверное, в школе ты не учился грамотей, если не можешь сосчитать, что в 1963 - 64 годах мне было 23 - 24 года. А работая в Санкт-Петербурге и в Москве в совместных российско-иностранных компаниях, мне приходилось много ездить, учиться и работать за рубежом, не считая семейного отдыха в странах Средиземноморья. Впрочем, это не для тебя, "не верящий неуч" и к воспоминаниям о Казахстане не имеет никакого отношения. Советское Государство дало мне высшее образование, хорошую гражданскую специальность, квартиру, обеспечило профессиональный рост и дало хорошую Жизнь. И таких, как я, в СССР было большинство, так что не советую хулить Советский Союз.Олег СамойловДа ты чО? В Санкт-Петербурге ты когда работал? При совке иль чуть позднее? Только не тренди, что при совке! При совке САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НЕ было! Был Ленинград! Насчет "...много ездить, учиться и работать за рубежом, не считая семейного отдыха в странах Средиземноморья..." - ты мне, пограничнику, не пизди про отдых в странах Средиземноморья при социализме! И насчет учиься и работать! ГДЕ тебе самая мудрая власть дала бы учиься в годы своей диктатуры? Насчет работать - ты мог поработать в двух, максимум ТРЕХ странах в забугорье, если бы тебя не сожрали в первую же поездку! Мне, кстати, известны случаи, когда люди и одного срока НЕ дорабатывали в загранке! То, что ты пиздоболишь про счастливую и безоблачную жизнь при социализме - расскажи это кому-нибудь типа двоешнякава, ирги-камуняги, ирги 52 размера рожи, ламакену, ебатушенге! Но не мне! Я имел неосторожность ЗНАТЬ о порядке и правилах выпуска советских граждан за границу и прекрасно был знаком с перечнем, который этих граждан в забугорье НЕ выпускал. Посему, пиздеть - пизди, но не особо увлекайся!Edward BartnovskyГнус, тебе не надоело, выпускать змеиный яд? Тебе в голову не приходило, что кроме совместных фирм, я, например, со знанием иностранных языков занимался организацией иностранного туризма? Это, так, к слову. Почитаешь такое злобное бурчание и хочется закрыть эту переписку и пойти помыть руки от грязи, которую несёшь ты, антисоветчик. Такие и предали нашу Великую страну.александр тарасовЧего это тебя так торкнуло, что ты и правила правописания забыл, или и не знал никогда. а букварь ещё в первом классе скурил. Какие ты там правила знал, кого выпускать а кого нет, всё начиналось с райкома и комитета, погранцы хоть и относились к КГБ, но никогда не решали, кого выпустить за бугор, а кого нет. Ваше дело было бумажки проверить и всё.Валерий Алексеев23-24 - уже не студенческий возраст. Как в студенты пристроился?Валерий АлексеевГрудничку, чтобы выжить в блокаде, надо было иметь очень хорошую кормящую лапу.Валерий АлексеевМладенческая смертность, пик которой пришёлся на 1942 год, превысил уровень 1940 года в 1,8 разаВалерий АлексеевОчень волосатая лапа по жизни вела.Николай КузнецовТак это же известная шайка троллей, правда не в полном составе. Они тут всем втирают, какие они успешные люди, но судя по времени пребывания на сайте, они явно здесь на работе. А Самойлов так вообще на все руки мастер.Олег СамойловУшлепочек! Ты при совке "...занимался организацией иностранного туризма?" Присовке иносранным туризмом занималась одна фирма! Называлась она КГБ! А все остальные были скромным прикрытием ее! Это тебе тоже, так, к слову!Олег Самойловшурик! Насчет правописания - на своЁ фамилиЁ глянь, КАК написанО! Посмотрел? А теперь про правописание чирикай! Теперь про пограничников и КГБ. Милок, ты кроме кино "Над Тиссой" что знаешь о Пограничных войсках? А кроме кино про шпиЁнов - ты о Комитете ЧТО слышал? Посему, хоть десять райкомов и сотня обкомов будут чирикать про то, какой хороший ВанПитровечь, но если из райотдела КГБ лейтенант Сидоров скажет, что нехер ВанПитровечю в забугорье делать и НИКУДА он не поедет! Ты об этом знал? Посему, если понятия НЕ имеешь о службе Комитета и Пограничных войск - занимайся своим делом, не суйся туда, о чем понятия НЕ имеешь ни малейшего!Олег СамойловКто? Я? Я НИКОГДА студентом НЕ был! НИ СЕКУНДЫ!Олег Самойловколиньга! Понимаю твое усердие, но срать ты НЕ умеешь! Что поделаешь, учили тебя в школе зря!Edward BartnovskyПридурок, ты Ланская, друзья и жизнь познаётся только в совместном труде и преодолении трудностей. С тех студенческих лет и совместной работы на целине у меня осталось много друзей, с которыми мы и сегодня общаемся и поддерживаем друг друга. Верно писал Горький - " Рождённый ползать - летать не может!", это относиться и к тебе. Недостойна ты такой фамилии, которую носила жена А.С.Пушкина - Наталия Николаевна Ланская (Гончарова).Олег СамойловВрать не надоело, милок?Сергей СухининЛюди жили, работали, гордились своей работой, у людей было будущее, а потом пришли к власти предатели ,последние твари, которые породили чубайсов и им подобных, которые до сих пор жрут и жируют на всём ,что было построено при СССР,и мычат ,что в СССР делали только калоши, нет им прощения!!! Прокляты миллионами людей, всё равно ,рано или поздно возмездие им будет , как говорится, ешь ананасы, рябчиков жуй...Ингерман ЛанскаяЛюди жили, работали, гордились своей работой, у людей было будущее, а потом пришли к власти ..ульяновы, бронштейны, свердловы, джугашвили......., которые жрали и жировали на всём, что было построено в РОССИИОлег СамойловКакое будущее было у так называемых "освоителей целины"? Жизнь в бараках, постоянное ожидание светлого будуЮщего? Еще ЧТО имели люди, что этой дурью занимались? Ну, ладно, вспахали херову тучу земельки, а ЧТО сделано было с урожаем? Сгноили по старой советской привычке! Только и всего!Сергей СухининЕщё бы Ивана Васильевича вспомнила, когда была целина, никого из перечисленных уже не было , а почему пришли к власти Ульянов, Свердлов, и иже с ними? Да потому что происходило примерно то ,что и сейчас происходит, издевательство над простым рабочим человеком, вот народ и не выдержал издевательств, что нынешние власти прекрасно понимают , поэтому то и обставились росгвардией,и всякими силовыми структурами, ну с бронштейном наверное и какой нибудь "Ингерман" по любому рядом был...Ингерман Ланскаяульянов,бронштейн, джугащвиль - это ,по нонешной терминологии, иностранные агенты т.е. действовавшие на забугорные деньги. эта бавшивицкая сволочь - инструменты в руках врагов России, их цель была вывести Россию из войны... а эти активные идиоты - ульяновы\бронштейны за бабло и за морковку-власть мать родную удавили бы ....что в 30-е и творили эти камуно-фашистыabc0306_2010 ЗайцевВ 1954г. в 14 лет, я попал на целину. И не жалею. Я многому научился и многое понял.Действительно. Вот люди были дружны. Делали одно большое общее дело. Все были друзьями.Алексей СафроновЯ ни разу не враг, той самой Советской страны, которую пытался прославить автор статьи и даже больше чем он прожил в СССР. Причём очень счастливо, но я далёк от того светлого оптимизма, который до сих пор обуевает некоторых адептов того удивительного строя, несмотря на то что действительно тогда случались "Души прекрасные порывы". Хотя автор, за свои 56 лет опыта жизни, вправе утверждать, что 40 лет назад ЖИТЬ было "лучше и веселей", как после ВОВ и до смерти говорил Сталин. В середине 80-х довелось побывать в Кокчетаве в командировке, но честно признаюсь что увиденное совсем-совсем не впечатлило. Не собираюсь упрекать автора, но надо было напомнить, что современная Россия, в отличии от СССР, собирает урожай зерновых даже больше, а главная что избавилась от импорта...Олег СамойловА зачем быть врагом советской власти? Мне, например, советская власть при всем ее существе, НИЧЕГО плохого НЕ сделала! Меня вот только коробит вранье совкодрочеров об изобилии, заоблачных пенсиях и зарплатах, о поездках по всей стране в любое время лета и в любой уголочек ее! О том, что ЛЮБОЙ мог в любое время собраться и между делом поступиь в любой ВУЗ! Ну и далее по списку сочинений! НЕ врали бы граждане совкодрочилы, то и вопросов бы НЕ возникало!Александр ДенисовЭтой целиной убили Нечерноземье русское.Владимир EвтушенкоНЕ врали бы граждане помойловы, погань антисоветская геббельсодрочеры,дрочилы, то и вопросов бы НЕ возникало!Комментировать
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