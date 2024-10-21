Предложена гипотеза существования аксионных облаков

Physical Review X: аксионные облака могут существовать вокруг нейтронных звезд Группа физиков из университетов Амстердама, Принстона и Оксфорда обнаружила, что гипотетические частицы, известные как аксионы, могут существовать в виде облаков вокруг нейтронных звезд.
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