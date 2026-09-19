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Пронедра

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Как новая российская «Дань-Т» меняет правила воздушной войны

Как новая российская «Дань-Т» меняет правила воздушной войны

Современное поле боя стремительно меняется. Ещё вчера главным аргументом считались танковые армии и авиационные группировки, а сегодня всё большую роль играют беспилотные системы — быстрые, точные и способные выполнять задачи там, где традиционная техника оказывается уязвимой.

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