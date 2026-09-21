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МОСИНФОРМ

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Осенний сезон проекта «Мой спортивный район» откроется в Москве 1 октября

Осенний сезон проекта «Мой спортивный район» откроется в Москве 1 октября

Осенние тренировки проекта мэра Москвы «Мой спортивный район» стартуют 1 октября. Заниматься бесплатно с профессиональными тренерами можно будет более чем на 50 площадках в 47 районах столицы.

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