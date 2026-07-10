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Нейтронная томография показала, как вода мешает хранить CO2 в бетоне

Нейтронная томография показала, как вода мешает хранить CO2 в бетоне

Новое исследование, опубликованное 10 июля 2026 года в phys.org, использовало нейтронную и рентгеновскую томографию в реальном времени, чтобы впервые детально проследить, как тепло, влага, химические реакции и механические деформации взаимодействуют при карбонизации цементной пасты.

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