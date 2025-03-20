Театр абсурда
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Театр абсурда

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Ельцинское окружение инициировало борьбу с «русским сепаратизмом» в Крыму, а «Партия регионов» продолжила – Цеков

Ельцинское окружение инициировало борьбу с «русским сепаратизмом» в Крыму, а «Партия регионов» продолжила – Цеков

Политнавигатор Пророссийские силы в Крыму при Ельцине причислили к сепаратистам, цель которых – поссорить Россию с Украиной.

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