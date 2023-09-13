Бумеранг возвращается: Шольц объявил перестройку

Да ежели и дальше так пойдёт, то уже скоро!

Бобкина Татьяна

Как только господин Шольц получил от... в глаз, тут же занялся перестройкой. Если он останется у власти Германии капец! Это надо суметь за такой срок нахождения у власти развалить самую крепкую экономику Европы!