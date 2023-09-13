В Германии объявлены перестройка и ускорение. Не шутка, ибо это буквально та терминология, которой оперировал федеральный канцлер Шольц в выступлении в Бундестаге 6 сентября.
Бумеранг возвращается: Шольц объявил перестройку
Комментарии
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Александр Салтановский
Да ежели и дальше так пойдёт, то уже скоро!
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5 час.
zn
zygmund nedialkow
Мы будем воровать, а народ как хочет.
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4 час.
Бобкина Татьяна
Как только господин Шольц получил от... в глаз, тут же занялся перестройкой. Если он останется у власти Германии капец! Это надо суметь за такой срок нахождения у власти развалить самую крепкую экономику Европы!
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16 мин.
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